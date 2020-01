Andrea Orlando: "Tagliando a Quota 100 e reddito di cittadinanza" (Di martedì 28 gennaio 2020) Vicesegretario Andrea Orlando, partiamo, come si sarebbe detto una volta, dalla lezione del voto. Un tempo l’analisi si sarebbe soffermata accanto all’ottimo risultato di Bonaccini sulla serie storica del Pd e sul suo significato qualitativo. Il Pd, in Emilia, prese 26 alle politiche, il 31 alle Europee, ora quasi 35, tornando primo partito.Esatto. E questo è avvenuto con un aumento dei numeri assoluti e dopo due scissioni. E questo è un dato quantitativo. Quello qualitativo è che alle politiche c’erano tre poli, di cui due, di fatto, sovranisti e antieuropeisti, adesso ce ne sono due e mezzo, di cui uno e mezzo è saldamente europeista. E questo dato è confermato anche nel quadro della sconfitta calabrese.È il famoso “nuovo bipolarismo” di cui parlate. Avete costituzionalizzato i Cinque stelle o sono, semplicemente, ... huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Andrea Orlando: 'Tagliando a Quota 100 e reddito di cittadinanza' - HuffPostItalia : Andrea Orlando: 'Tagliando a Quota 100 e reddito di cittadinanza' - giornalettismo : Attilio #Fontana spiega la vittoria del #Pd in #EmiliaRomagna con una «mobilitazione d'altri tempi» per far votare… -