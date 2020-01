Aggredito davanti ai figli, muore dopo tre anni in coma (Di martedì 28 gennaio 2020) È morto dopo tre anni di stato vegetativo Gorancho Georgiev, vittima di una brutale aggressione a Castiglione Tinella, in provincia di Cuneo. L’uomo venne Aggredito da tre individui, suoi vicini di casa, in seguito a una discussione creata da divergenze condominiali. L’aggressione davanti ai figli Il 28 marzo 2016, giorno dell’evento, i tre figli furono testimoni dal balcone di casa. Goran venne colpito violentemente alla testa con una mazza di ferro e un suo amico riuscì a cavarsela con solo quale lesione. I figli, un bambino di 11 e due gemelle di 7, dichiararono: “Ero scioccata, c’era mio padre tutto ricoperto di sangue. Gli hanno spruzzato uno spray negli occhi, penso sia stato quello al peperoncino. Poi l’hanno colpito ai fianchi con una pistola elettrica finché lui è caduto sulle ginocchia. A questo punto l’hanno colpito alla testa con una mazza di ... notizie

