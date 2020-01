Xiaomi Mi A3 e non solo con le offerte “Solo per Oggi” di MediaWorld (Di lunedì 27 gennaio 2020) MediaWorld ha lanciato nuove offerte "solo per Oggi", valide solo online fino alla mezzanotte: ecco i migliori sconti su smartphone Android, tablet Android, smartwatch e non solo. L'articolo Xiaomi Mi A3 e non solo con le offerte “solo per Oggi” di MediaWorld proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Todepressos : @biscottoverde Xiaomi e Honor di fascia alta se non te ne frega nulla che in un futuro qualche cinese possa entrare… - Alessandroguis1 : @JantasOO Sempre Xiaomi, ma ti consiglio Mi A3. Il display non è il massimo, ma Android One è un bel plus in più imho - giuxma : @Steelifestyle Interessante... Non lo conoscevo, sembra ottimo. A casa abbiamo un note 8 pro sempre #xiaomi e devo… -