Virus cinese, l'epidemia si allarga: almeno 80 i morti e 2.750 contagi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le vittime ufficiali, finora, sono 80. I casi di contagio sono almeno 2.744. Questi i numeri dell’ultimo bollettino emesso alla Commissione Nazionale per la Sanità cinese sull’epidemia di polmonite da coronaVirus in Cina.Il primo ministro Li Keqiang è arrivato oggi a Wuhan, epicentro dell’epidemia: un breve servizio trasmesso dall’emittente statale China Global Television Network mostra immagini del premier con il camice e la mascherina in un ospedale circondato dal personale medico della struttura. Li, che ha visitato anche i pazienti, è a capo del gruppo di alto livello politico per il contrasto all’epidemia, la cui creazione è stata decisa sabato scorso dai membri del Politiburo. “Sono qui per tirarvi su il morale”, ha detto il premier. “State facendo di tutto per salvare vite umane - ha aggiunto ... huffingtonpost

RobertoBurioni : Domani domenica sera vi aspetto a @chetempochefa ospite di @fabfazio per parlare di questo nuovo virus cinese. - Agenzia_Ansa : Virus cinese: salgono a 80 i morti e i casi certi a 2300 #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus #Cina, annullata la parata a Milano. In solidarietà verso popolo cinese colpito dal coronavirus #ANSA -