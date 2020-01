Usa i soldi vinti giocando a Fortnite per ripagare i debiti della madre: la chiamata commovente (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il giovane Aydan Conrad ha utilizzato le vincite ottenute dai campionati di Fortnite per ripagare i debiti di studi universitari della madre. Il momento della dichiarazione via telefonata è stato registrato tramite un toccante video pubblicato su Twitch, con la madre dapprima incredula, poi scoppiata in lacrime di gioia. fanpage

anthonypad : @DjChiamaItalia @NicoSavi 1981, hoboken, usa, io, 13 anni dopo aver risparmiato i soldi consegnando i giornali ho a… - leopadanofe : RT @lamente2019: HA RAGIONE È SOLO E SOLAMENTE UN TRAFFICO PER SOLDI ,PERÒ,CHE NON CI SIA UN ARRUOLATORE NEI PAESI AFRICANI,impossibile, i… -