Una lezione per Salvini, un possibile canto del cigno per la sinistra (Di lunedì 27 gennaio 2020) La spallata di Salvini è fallita. Ma la sinistra sbaglia a festeggiare. Queste regionali ci dicono che la sinistra ha salvato il suo bastione, ma il centrodestra conquista anche la Calabria, mentre l’Emilia-Romagna non è più rossa (ci sono solo tre punti di differenza tra le due coalizioni): è diventata una regione contendibile.Per il Pd l’unica vera ragione per gioire è l’assorbimento degli elettori grillini in Emilia-Romagna (ma non in Calabria), e il di fatto ritornato bipolarismo, che cozza con la legge elettorale proporzionale su cui anche Zingaretti ci ha messo la faccia. Il Pd è primo partito nelle due regioni al voto, e questo rafforza la segreteria Zingaretti. Queste regionali ci dicono anche che l’economia ormai prevale sulla politica: l’Emilia Romagna cresce e - come Lombardia e Veneto - non vuole ... huffingtonpost

realvarriale : In un campionato finora da incubo @sscnapoli si leva lo sfizio di battere @juventusfc. Partita difensivamente perfe… - StefanoFeltri : #EmiliaRomagna2020 . La lezione per il Pd é chiara: una stagione è finita e il modello Pd é superato, ma la destra… - renatobrunetta : Grande soddisfazione per la vittoria in #Calabria. Complimenti a tutto il cdx e in particolare alla forza traente,… -