Smog Veneto | torna il livello di allarme “arancione”

Da domani in buona parte del Veneto sarà in vigore il livello di allarme 1 "arancione" per l'inquinamento da polveri sottili, dopo circa una settimana di tregua dovuta al maltempo: è quanto emerge dal bollettino di allerta PM10 emesso oggi dall'Arpav. Il livello arancione riguarda tutte le province venete tranne Belluno, che rimane "verde", parte della Pedemontana trevigiana e vicentina, il Veneto orientale e Chioggia.

