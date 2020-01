Sampdoria-Napoli, prezzi popolari per il “Monday Night”: le info (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Da martedì 28 gennaio saranno in vendita i biglietti per Sampdoria-Napoli, 22esima giornata di Serie A in programma lunedì 3 febbraio alle ore 20.45. Il costo del singolo tagliando è di 20,00 euro. La vendita terminerà alle ore 19.00 di domenica 2 febbraio. La vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli è riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione della S.S.C. Napoli. La procedura per richiedere l’autorizzazione per poter introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o organizzare una coreografia è consultabile a questo link: https://www.Sampdoria.it/biglietteria/normativa-striscioni/ Tale autorizzazione deve essere richiesta tramite l’apposito modulo entro i 7giorni lavorativi antecedenti l’evento. Gli striscioni autorizzati saranno introdotti attraverso gli ingressi riservati ... anteprima24

sscnapoli : ?? #SampdoriaNapoli informazioni per la vendita biglietti settore ospiti ???? - OfficialSSLazio : ?? | Fiorentina ? ?? | Torino ? ?? | Milan ? ?? | Lecce ? ?? | Sassuolo ? ?? | Udinese ? ?? | Juventus ? ?? | Cagliari… - sscnapoli : ?? @lorenzotonelli ceduto alla Sampdoria ?? -