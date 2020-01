Roma, il rammarico di Fonseca: «Meritavamo la vittoria» – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Paulo Fonseca ha commentato davanti ai microfoni il pareggio ottenuto contro la Lazio. Le parole dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha commentato dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio nel derby della Capitale. Questo il pensiero del tecnico giallorosso. PAU LOPEZ – «È una situazione infelice ma devo dire che Pau è un grande portiere. Cosa gli ho detto? Non ho parlato con lui, può succedere durante una partita. È solo una situazione infelice». RISULTATO – «Sono triste per il risultato, perché quello che hanno fatto i ragazzi mi rende orgoglioso. Abbiamo fatto una bellissima partita contro una bellissima squadra, con coraggio e in maniera offensiva, creando occasioni. Giocando così è più facile credere in questa squadra. Meritavamo la vittoria». UNDER E KLUIVERT – «Justin e Under hanno lavorato tanto, come mai avevano fatto. È ... calcionews24

Roma - Kolarov : «Torino? C’è rammarico. Fonseca? Fa capire le sue idee» : Roma, parola a Kolarov: «C’è rammarico per la gara col Torino. Fonseca dal primo giorno fa capire la sua idea di calcio» Il terzino della Roma, Aleksandar Kolarov, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale della società giallorossa. Ecco il pensiero del calciatore serbo: TORINO – «C’è un grande rammarico perché era una partita che doveva vincere per qualità e tutto ma il Torino si è difeso bene. Non possiamo usare la scusa che la ...

giuseppesirag : Bellissima ( e sprecona) roma ieri, complimenti al mister che ci ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatt… - LI_SoloRAYA : Roma, Santon: “Meritavamo la vittoria. Scudetto? La Lazio se la gioca” -