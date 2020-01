Roberta Bruzzone affronta Skioffi di Amici 19 a Non è L’Arena: l’accusa dopo l’eliminazione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mentre su Canale Cinque si consumava il nuovo capitolo della saga di Luigi Mario Favoloso e la sua improbabile sparizione, su La7 si consumava un’altra resa dei conti: il giornalista Massimo Giletti ha inviato in studio l’ultimo eliminato dal talent di Canale Cinque Amici di Maria De Filippi per un talk sul mondo della musica e le polemiche sul Festival di Sanremo 2020. L’eliminato in questione è ovviamente il discusso rapper Skioffi, che tanto ha fatto inalberare giornaliste e social per via di un suo vecchio brano dal testo particolarmente truculento. Skioffi – eliminato ufficialmente 24 ore fa dalla scuola di Amici di Maria De Filippi – è stato tirato in basso in quanto è stato oggetto di un caso di discussione molto simile a quello nato attorno a Junior Cally: uno dei Big di Sanremo 2020 a cui sono stati attribuiti vecchi brani dal contenuto violento ... ultimenotizieflash

