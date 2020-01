Qatar | ecco la legge bavaglio

Calciomercato Juventus - Mandzukic vola in Qatar : ecco quanto incasseranno i bianconeri : Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai è fatta per il passaggio di Mario Mandzukic dalla Juventus alla società Qatariota dell’Al-Duhail, la stessa dove gioca da un anno Benatia, un altro ex bianconero. L’attaccante croato, rimasto fuori rosa con l’arrivo di Sarri, è stato ripreso in un video al termine delle visite mediche a Doha. Mandzukic, 33 anni, era stato al centro di numerose trattative di mercato ...