PSG, Neymar segna su rigore e dedica il gol a Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il brasiliano trasforma il rigore del definitivo 2-0 contro il Lille e poi dedica la rete alla leggenda del basket tragicamente scomparsa all'età di 41 anni. foxsports

NeymarJrSite : Bastidores do novo uniforme ???? PSGxJordan Behind the scenes of the new jersey ???? PSGxJordan @jumpman23 @psg… - FOXSportsIT : PSG, Neymar segna su rigore E dedica il gol a Kobe Bryant ?? - GenovaOn : Kobe Bryant morto: la star del PSG Neymar dedica il goal alla leggenda di LA Lakers dopo la tragica morte… -