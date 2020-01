"Molto preoccupata per i populismi". L'appello di Segre ai ragazzi: "Non ascoltate chi grida più forte" (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Con grande preoccupazione seguo, da anni, questo riaffacciarsi di sentimenti odiosi che sono il contrario dell’accoglienza, che sono il contrario della fraternità. Sì, devo dire che sono Molto preoccupata di questa onda, che non è anomala ma è il risultato della crisi economica, ma anche il risultato di insegnamenti Molto sbagliati, di sovranismi e populismi”. Così Liliana Segre a Vatican News nel Giorno della Memoria, che coincide quest’anno con il 75esimo della liberazione del campo nazista di Auschwitz-Birkenau. “I ragazzi imparino a non ascoltare quello che grida più forte”, è l’appello della senatrice a vita.“Senza storia non c’è memoria. E quindi, modestamente, faccio mie queste parole del Papa ‘se perdiamo la memoria annientiamo il futuro’, pur non ... huffingtonpost

