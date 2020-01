Migrante morto a Gradisca, l’autopsia: decesso non per pestaggio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vakhtang Enukidze, il cittadino georgiano detenuto al Centro permanente per i rimpatri (Cpr) di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) e morto in ospedale a Gorizia il 18 gennaio, non sarebbe deceduto a causa di percosse ricevute. A dirlo, dopo l'autopsia, il medico legale del Garante dei detenuti, Lorenzo Cociani. L'ipotesi delle percosse era circolata sulla base di quanto detto da alcuni testimoni ascoltati dal deputato radicale Riccardo Magi, che avevano raccontato che la vittima era stata picchiata da alcuni agenti. Invita tuttavia alla prudenza il procuratore di Gorizia Massimo Lia, che in relazione alla vicenda ha aperto un fascicolo per omicidio volontario: “Non escludiamo al cento per cento cause di tipo violento”, ha spiegato, aggiungendo che è ancora presto per dare “un’indicazione precisa e univoca” su quanto accaduto. “La morte è stata imputata a un edema polmonare ... tg24.sky

repubblica : 'Nel centro di Gradisca situazione fuori controllo. Verità sul migrante morto' [aggiornamento delle 22:43] - eziomauro : Migrante picchiato e morto nel Cpr di Gradisca: 'Rischio di un nuovo caso Cucchi' - Noovyis : (Migrante morto nel Cpr a Gradisca, l’autopsia: “Deceduto per edema polmonare”. Il pm: “Non escludiamo cause di tip… -