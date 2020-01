Meteo Toscana: codice giallo per vento nella giornata del 28 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) In particolare nell'Empolese Valdelsa, Mugello, Valdisieve, in Alto Mugello, con forti venti di libeccio, in particolare su crinali appenninici e zone collinari sottovento all'Appennino firenzepost

FirenzePost : Meteo Toscana: codice giallo per vento nella giornata del 28 gennaio - AnsaToscana : Meteo: Toscana, previsto vento forte. Regione emette avviso di 'codice giallo' per tutto giorno 28/1 #ANSA - meteo_toscana : VIGILANZA METEO CODICE GIALLO PER MAREGGIATE E VENTO FORTE -