Martina Nasoni invade Uomini e Donne | Guai in vista per Daniele Dal Moro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Martina Nasoni invade Uomini e Donne con le sue dichiarazioni sul fatto che l’ex fidanzato, Daniele Dal Moro, stia iniziando un percorso che lo vedrà uscire da Uomini e Donne con una nuova fidanzata. In attesa di vedere cosa succederà nella puntata, scopriamo alcune rivelazioni. Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello ed ex fidanzata di … L'articolo Martina Nasoni invade Uomini e Donne Guai in vista per Daniele Dal Moro proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zazoomnews : Martina Nasoni chi è carriera e vita privata della modella - #Martina #Nasoni #carriera #privata - lorenzoniadrian : “Cuore d’acciaio”, il fotoromanzo ispirato al progetto “From sky tu heart”. Protagonisti: Francesco Monte e Martina… - zazoomnews : Martina Nasoni aggredita insieme alla madre: ecco cosa è successo - #Martina #Nasoni #aggredita #insieme -