Mara Carfagna avverte: “Forza Italia guardi al Sud e non rincorra più la Lega” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Il giorno dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, di Forza Italia, vede corroborate dal voto le sue analisi dei mesi scorsi. Il partito di Silvio Berlusconi crolla sotto il 3% dove rinuncia alla sua identità di forza moderata, liberale e europeista, in Emilia-Romagna, dove si è posta al traino di Lega e Fratelli d’Italia; primeggia invece nella coalizione e conquista una presidenza, la Calabria, con Jole Santelli, dove invece fa prevalere la propria identità rispetto alle spinte sovraniste e alle campagne tutte social e spettacolo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Infine, Forza Italia consegue un ottimo risultato, non a caso, al Sud. “Tutti i miei auguri”, commenta oggi la Carfagna, “a Jole Santelli, che ha colto un risultato importante e dimostrato che ... anteprima24

