Loki: Tom Hiddleston condivide un divertente video mentre si allena per le riprese (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tom Hiddleston ha regalato ai fan un divertente assaggio dell'atmosfera che contraddistingue la preparazione per la serie Loki! Loki riporterà in scena Tom Hiddleston nel ruolo dell'iconico villain e l'attore ha regalato un breve video che mostra la sua preparazione per le riprese della serie prodotta per Disney+. La star si sta infatti allenando in vista dei ciak sul set che, in base al breve filmato condiviso online, proporranno anche molte scene d'azione. Tom Hiddleston ha infatti pubblicato su Instagram un video in cui si esercita a saltare in aria, finendo però per atterrare in modo non particolarmente elegante. La speranza è, ovviamente, che prima di iniziare le riprese di Loki sia tornato in perfetta forma. Nel team ... movieplayer

