Lo strano algoritmo della Lega e il tweet cancellato sulla morte di Kobe Bryant a sostegno di Borgonzoni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella giornata di ieri, 26 gennaio 2020, la star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero in California, negli Stati Uniti. Alle ore 21:39 l’account Twitter della Lega pubblica un tweet riportante un messaggio di cordoglio di Lucia Borgonzoni e l’invito al voto a suo favore per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Un tweet che ha raccolto non poche critiche. cancellato poco dopo, alle 10:42 l’account della Lega pubblica un tweet dove chiede scusa per quello che definiscono un «inconveniente». Alle 11:40 pubblicano un secondo tweet dove spiegano che la pubblicazione era avvenuta in maniera automatica, dunque non una decisione «umana» con l’intenzione di approfittare della morte del campione. Ecco i due tweet della Lega dove cercano di spiegare agli utenti cosa sarebbe accaduto: A causa di un disguido tecnico è stato pubblicato ... open.online

strano algoritmo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : strano algoritmo