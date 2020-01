LIVE Australian Open 2020, risultati 27 gennaio in DIRETTA: Thiem ai quarti, Medvedev-Wawrinka 2-1, attesa per Nadal (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.10 Avvio equilibrato nel quarto set: 1-1 senza break. 07.00 Daniil Medvedev ha vinto il terzo set contro Stan Wawrinka per 6-4. Ora il russo conduce 2-1 contro lo svizzero che deve cercare il pareggio. Questo è l’unico match in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. 06.50 Medvedev conferma il break tenendo il suo turno di battuta: 5-3. 06.45 Break di Medvedev: 4-3 per il russo nel terzo set. 06.40 Tengono i servizi nel terzo set tra Wawrinka e Medvedev: 3-3. 06.35 La spagnola Garbine Muguruza ha sconfitto l’olandese Bertens per 6-3, 6-3 e ai quarti di finale affronterà la vincente di Kerber-Pavlyuchenkova, match che inizierà più tardi. 06.30 Muguruza si porta sul 5-3 nel secondo set, Medvedev e Wawrinka sono 1-1 nel terzo set. 06.22 Quelle appena citate sono le partite attualmente in corso di svolgimento. Il programma ... oasport

