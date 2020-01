Liliana Segre: “Quando i soldati sovietici varcarono i cancelli di Auschwitz" (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) La senatrice a vita Liliana Segre è stata ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa alla vigilia del Giorno della Memoria 2020 e ha parlato della scorta, di suo marito e di Auschwitz . Liliana Segre alla vigila de Il Giorno della Memoria 2020 a Che tempo che fa ha raccontato gli ultimi giorni ad Auschwitz e il disagio iniziale ad accettare la scorta che gli è stata assegnata alcuni mesi fa. Il 27 maggio è il giorno della memoria, oggi sono 75 anni che le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz. Liliana Segre ne ha parlato con Fabio Fazio ieri durante la trasmissione Che tempo che Fa. Superstite dell'Olocausto la Senatrice a vita ha parlato di quei giorni che segnarono la fine del regime nazista. I video che vi proponiamo ... movieplayer

chetempochefa : In occasione del #GiornodellaMemoria del 27 gennaio, stasera a #CTCF avremo con noi la senatrice a vita Liliana Seg… - davidefaraone : Signora Segre - Puoi dire Liliana - Qui non ce la faccio - Soprattutto qui lo devi dire - Senatrice Liliana Segre,… - UNICEF_Italia : 'In un attimo uomini, donne e bambini furono separati. Lasciai la mano di mio padre. Non sapevo che non l'avrei più… -