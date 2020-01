L’amore tormentato di Umberto Tozzi e Serafina Scialò: dai processi alla morte di lei (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una ex compagna con una fine tragica, un figlio che adesso gli si scaglia contro attraverso i giornali: “Piove, piove, piove” (per citare una sua canzone) su Umberto Tozzi che, a dirla tutta, in questo momento si trova al centro di una bufera. Tutto inizia con la scomparsa di Serafina Scialò, ex compagna nonché musa di Umberto Tozzi (si dice che la canzone Gloria sia dedicata proprio a lei), di qualche settimana fa… alla fine il perdono Il 7 gennaio, quando non si era presentata a scuola dove si occupava delle pulizie, era stato lanciato l’allarme relativamente la sua scomparsa. Poi, qualche settimana dopo, il ritrovamento del corpo nella sua casa di Udine. Si era inizialmente pensato ad un suicidio, poi è stato accertato il decesso per cause naturali. La Scialò era piuttosto sola e riservata e i rapporti con il figlio e con Tozzi erano (stati) conflittuali. La storia d’amore tra ... thesocialpost

