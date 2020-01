Kobe Bryant: l’incredibile carriera del Black Mamba (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant: l’incredibile carriera del Black Mamba Ieri, domenica 26 gennaio 2020, Kobe Bryant è morto in un incidente con il suo elicottero a Los Angeles. Con l’ex stella della NBA, 41 anni, ha perso la vita anche la figlia di 13 anni, Gianna Maria, e altre 7 persone. Una tragedia che ha scosso il mondo dello sport dove l’impronta del Black Mamba è scolpita da tempo. Kobe Bean Bryant non è stato un cestista statunitense qualsiasi, ma uno dei più grandi di sempre. Figlio d’arte (suo padre è l’ex cestista Joe Bryant, mentre sua madre Pamela Cox è sorella dell’ex cestista Chubby Cox ritiratosi nel 1983), ha giocato prevalentemente nel ruolo di guardia tiratrice. Aveva due sorelle ed era sposato con Vanessa Laine da cui ha avuto 4 figlie. Bryant è cresciuto cestisticamente in Italia, dove ha imparato i fondamentali europei, e ha militato per tutta la ... tpi

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - RaiSport : Migliaia di tifosi si sono riuniti davanti lo Staples Center per omaggiare #Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria On… -