Kobe Bryant, la commovente lettera di addio al Basket che aveva emozionato il mondo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant: la lettera d’addio al Basket che emozionò tutti Nel novembre del 2015 Kobe Bryant, morto ieri in seguito alla caduta del suo elicottero, aveva scelto di dare l’addio al Basket con una lettera. Parole che avevano commosso miloni di persone sparse per il mondo: “Ti ho dato il mio cuore, ti amerò sempre, ma devo lasciarti andare”. lettera che ha poi ha ispirato un cortometraggio – Dear Basketball – realizzato con il regista e animatore Glen Kean, che si aggiudicò l’Oscar nel 2018. Ma cosa scrisse il campione? Ecco la lettera integrale: “Cara pallacanestro, sin dal momento in cui ho cominciato ad arrotolare i calzettoni di mio papà e a immaginare tiri decisivi per la vittoria al Great Western Forum, mi è subito stata chiara una cosa: mi ero innamorato di te. Un amore così grande che ti ho dato tutto me stesso, dalla mia mente, al mio ... tpi

