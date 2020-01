Juventus, infortunio Pjanic: diagnosi e tempi di recupero (Di lunedì 27 gennaio 2020) Juventus in ansia per l’infortunio di Pjanic, uscito anzitempo dal campo contro il Napoli. Ecco la diagnosi e i tempi di recupero La Juventus torna con le ossa rotte da Napoli, dove ha trovato la seconda sconfitta in campionato. La squadra bianconera è apparsa svogliata, forse stanca e scarica, incapace di tenere testa ad un … L'articolo Juventus, infortunio Pjanic: diagnosi e tempi di recupero proviene da www.inews24.it. inews24

