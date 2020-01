Il Tesla Cybertruck fatto con i Lego sarà presto in vendita (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Cybertruck della Tesla potrebbe avere il suo alter ego realizzato con i famosi mattoncini della Lego. Sono stati infatti più di 10mila i fan che hanno votato positivamente alla sua realizzazione nella piattaforma del programma Lego Ideas (il canale ufficiale attraverso il quale gli utenti possono presentare dei progetti originali). La soglia di voto minima affinché un concept realizzato da un appassionato possa essere dapprima analizzato dalla Lego e, successivamente, diventare un kit ufficiale regolarmente commercializzato è appunto di 10mila preferenze (non c’è però l’assoluta certezza della sua commercializzazione). Il Cybertruck in questione è stato realizzato da un noto costruttore che si fa chiamare BrickinNick. Il successo del suo Cybertruck di mattoncini è stato travolgente; ha infatti ottenuto 1000 preferenze in soli tre giorni. Alla base di questo successo c’è la ... wired

