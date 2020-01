Gola vincitore di Ied Amphibia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il dibattito intorno all’ambiente irrompe sulla settimana della moda romana grazie ad Amphibia. Lo IED porta alla manifestazione una rassegna di sei fashion film sull’acqua, tema vasto e primordiale, centrale per l’esistenza umana e per la sopravvivenza del pianeta. Il vincitore indiscusso della première è Gola di Simone Folli, studente della sede IED di Milano. “Una scena apparentemente surreale, lynchiana: nella sofisticata atmosfera di un ristorante, esseri umani e umanoidi dalla testa di pesce convivono e cenano come se nulla fosse. L’umanità raccontata è quella post-umana, mutante, già stravolta dall’impatto delle attività dell’uomo e dell’inquinamento dei mari e degli oceani. Un cortometraggio che ci mostra attraverso il linguaggio dell’assurdo come le buone maniere di una cena elegante convivano con le pessime abitudini alimentari che hanno trasformato l’idrosfera in un oceano di ... ildenaro

