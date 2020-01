Gli astrofili raccontano la loro scoperta scientifica [GALLERY] (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Non c’è “derby che tenga” per una conferenza che parla di una scoperta scientifica! Questa domenica era gremita la sala della Casa Della Partecipazione a Maccarese per un evento speciale che ha visto come protagonisti diverse associazioni di astrofili sparse per tutta l’Italia. Una conferenza sulla scoperta di un bellissimo sistema di stelle binario denominato GUNVAG1 che ha come autori il Gruppo astrofili Palidoro, l’Unione astrofili Italiani, l’Osservatorio Astronomico Nastro Verde e il Gruppo astrofili Galileo Galilei. Una serata ricca di interventi, hanno partecipato il Vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca, la consigliera Paola Magionesi e l’assessore Segreteria del Sindaco e responsabile di Cultura e Turismo Luigi Giordano del Comune di Fiumicino. Il Vicesindaco ha sottolineato l’importanza e l’orgoglio di tutta ... meteoweb.eu

RovigoOggi : Venerdì 24 gennaio 2020 data importante per Lendinara importante supporto del Gruppo Astrofili Polesani per la nasc… - infoiteconomia : Luci nel cielo, gli Astrofili di Terni confermano: sono satelliti artificiali, da un sito si possono vedere i pross… -