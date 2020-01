Febbraio: Vortice Polare rallenta, indizi di un Sudden Strat Warming... cosa accadrà al METEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) METEO Febbraio: la Stratosfera è molto fredda in questo periodo e la forza del Vortice Polare l'abbiamo vista nelle ultime settimane, caratterizzate da intense depressioni in Atlantico e da ondate di aria oceanica molto mite sull'Europa. Ma le cose potrebbero cambiare nel corso del prossimo mese. L'intensità del Vortice Polare viene misurata generalmente dalla forza dei venti all'altezza di 10 hPa, approssimativamente 30 mila metri di altezza, e le mappe di previsione ensemble mostrano attualmente come i venti, molto forti occidentali (circa 40m/s), si indeboliranno gradualmente fino a raggiungere velocità zero e addirittura velocità negative entro il 10 Febbraio (venti che da occidentali passeranno ad orientali). L'indebolimento forte ed improvviso del Vortice Polare è un chiaro segnale dell'inizio di un SSW (Sudden Strat Warming), forte e improvviso riscaldamento Polare nella ... meteogiornale

