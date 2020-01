Eriksen Inter, ecco l’arrivo del danese al CONI – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Chirstian Eriksen è arrivato al CONI per la seconda parte delle visite sportive. ecco l’arrivo del giocatore danese – VIDEO (-Dal nostro inviato) Dopo le lunghe visite mediche all’Humanitas, Christian Eriksen è arrivato al CONI per la seconda parte di visite e per l’idoneità sportiva. Il giocatore danese non è sceso dalla macchina, entrando da un ingresso secondario. Ad accogliere Eriksen c’erano un centinaio di tifosi nerazzurri che ora aspettano un suo saluto come accadde con Lukaku quest’estate. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

