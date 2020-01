Eriksen atterrato a Milano e pronto a giocare con l’Inter (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alle 10.15 Eriksen atterra all’aeroporto di Linate, dove i giornalisti lo attendono già per le prime dichiarazioni. Il calciatore non si ferma, ma si limita a comunicare con un pollice in alto. Con la compagna Sabrina Kvist, Eriksen si è poi diretto al centro medico Humanitas per i primi controlli. Il benvenuto dei tifosi In quel luogo lo attendevano circa cento tifosi, tra i quali alcuni esponenti della Curva Nord e ragazzi usciti da scuola unicamente per vederlo. La ressa ha impedito al giocatore di salutare di persona che, per godersi il momento, ha salutato tutti dalla finestra e si è scattato un selfie. Uscito dall’entrata posteriore dell’ospedale, si è diretto per pranzo in hotel. Il pomeriggio è atteso alla sede dell’Inter, dove firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. L’acquisto di Erkisen Con la sua firma, diventerà ufficialmente il terzo ... notizie

