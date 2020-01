Diventare più produttivi, 5 consigli per lavorare meglio e senza stress (Di lunedì 27 gennaio 2020) Feste e vacanze sembrano ormai un lontanissimo ricordo. Il lavoro è tornato ad assorbirci a tempo pieno e «Diventare più produttivi» sembra essere un diktat senza vie di fuga. Già, ma come farlo senza sacrificare quel poco di vita privata che cerchiamo di difendere con le unghie e con i denti? Semplice, prendendoci più tempo per noi stessi. Numerosi studi sembrano infatti suggerire come lavorare 6 ore al giorno - al posto delle canoniche 8 - renda di fatto i dipendenti più felici e decisamente più inclini a fare al meglio il proprio dovere; mentre anche una ditta del calibro di Microsoft starebbe pensando di optare per una settimana lavorativa di 4 giorni, che permetterebbe ai propri dipendenti di avere più tempo libero, essere più soddisfatti e dunque lavorare meglio e più intensamente. Purtroppo, però, non tutti i posti di ... gqitalia

MediasetTgcom24 : Cina, ministro della Sanità: il coronavirus può diventare più forte #cina - Corriere : Chiudere la casa di chi non c’è più, svuotarla di mobili e oggetti: un’esperienza che segna. Forse chi invecchia do… - Agenzia_Ansa : #Cina, ministro della Sanità: #coronavirus può diventare più forte #Virus #Wuhan #ANSA -