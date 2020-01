Caso di meningite a Benevento: resta grave la maestra 30enne (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – restano gravi le condizioni della maestra di 30 anni ricoverata per meningite al Rummo di Benevento e poi trasferita al Cotugno di Napoli non appena la situazione è peggiorata. Stando a quanto emerso dal nosocomio partenopeo, la meningita contratta sarebbe di origine batterica e questa conclusione ha fatto partire l’iter di profilassi per tutte le persone che sono entrate in contatto con la maestra e cioè il compagno e il figlio. Stesso discorso anche per quanto riguarda lo staff dell’istituto in cui insegna e gli alunni. Tutti sottoposti ad accertamenti e vaccinazione. Dei 16 bambini, 14 sono stati sottoposti al trattamento. Lo stesso Cotugno di Napoli, proprio per evitare allarmismi di varia natura, ha precisato che si tratta di Caso isolato L'articolo Caso di meningite a Benevento: resta grave la maestra 30enne proviene da ... anteprima24

infoitsalute : Ospedale Rummo, caso di meningite: donna trasferita d’urgenza al Cotugno di Napoli - infoitsalute : Sospetto caso di meningite a Genova, bambino di 5 anni al Gaslini - infoitsalute : Sospetto caso di meningite a Genova, bambino di 5 anni al Galsini -