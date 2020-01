Buon compleanno Fabrizio Corso, Benedetto Motisi… (Di lunedì 27 gennaio 2020) Buon compleanno Fabrizio Corso, Benedetto Motisi… …Heather Parisi, Simone di Porto, Andrea Consigli, Elena Bozzo, Giuseppe Vacca, Giancarlo Elia Valori, Ciro Ippolito, Michail Barysnikov, Alexander, Italo Farnetani, Vincenzo Mollica, Vittoria d’Incecco, Stefano Ceccanti, Bridget Fonda, Vittorio Zizza, Sara Cardin, Andrea Mautone, Carolina Iaquaniello, Francesca Marsaglia, Veronica Bisconti, Michela Franco, Stefano Pettinari, Awudu Abass, Benedetta Gargari… Oggi 27 gennaio compiono gli anni: Fabrizio Corso, imprenditore; Benedetto Motisi, informatico; Simone di Porto, imprenditore; Elena Bozzo, giornalista; Luigi Parrocchetti, ex calciatore; Niccolò Grassi Bertazzi, politico; Giovanni Felice Azzone, patologo, biochimico, scienziato; Édith Cresson, ex premier Francia; Santino Ciceri, ex calciatore; Franco Nenci, ex pugile; Gian Luigi Beccaria, linguista, critico letterario, saggista; ... romadailynews

juventusfc : Classe. Affidabilità. Costanza. Ladies & Gentlemen... #AlexSandro! ?? Buon compleanno! - juventusfc : Buon compleanno alla Formica Atomica ?????Sebastian #Giovinco! - UEFAcom_it : Buon compleanno, José Mourinho ?? #UCL -