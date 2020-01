Bonaccini Presidente in Emilia, Santelli in Calabria, Pd primo partito in entrambe le regioni, crolla il M5S (Di lunedì 27 gennaio 2020) Quando ancora non sono terminati gli scrutini è ormai definitivo il risultato in entrambe le regioni dove si è votato ieri 26 gennaio. Stefano Bonaccini vince in Emilia, Iole Santelli in Calabria firenzepost

matteorenzi : Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini: vittoria nettissima e bellissima, merito di un grande presidente. Buon lav… - you_trend : ?? STEFANO BONACCINI (CENTROSINISTRA) CONFERMATO PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ? #MaratonaYouTrend - you_trend : Secondo SWG ci sarebbe una grande discrepanza tra voto al presidente e voto si lista: ci sono 10 punti tra Bonaccin… -