Batwoman torna in pausa lasciando le sorelle Kane in crisi: cosa ne sarà di Beth e Alice? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pensavate di aver superato la lunga pausa natalizia e di poter godere di qualche episodio in più di Batwoman? Vi sbagliavate e di grosso visto che la serie sta per tornare in pausa e sedere in panchina per altre tre settimane. L'episodio numero 11 andato in onda qualche ora fa è destinato a far discutere e tenere tutti con il fiato sospeso proprio per via di quello che è successo dopo il maxi crossover che sembra aver riportato sulla Terra anche una versione di Beth tutta nuova con buona pace di Kate. È stata proprio lei a raccontare alla sorella quello che è successo durante crisi sulle Terre Infinite e lei lo ha compreso bene visto che è una scienziata, ma adesso? A quanto pare le cose sono destinate a complicarsi e il promo dell'episodio numero 12 di Batwoman dal titolo "Take your choice" non fa altro che confermarlo. Ecco il promo del prossimo episodio in onda il 16 febbraio ... optimaitalia

Batwoman torna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Batwoman torna