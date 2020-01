Australian Open 2020 in tv oggi (27 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco (Di lunedì 27 gennaio 2020) oggi, lunedì 27 gennaio, andrà in scena l’ottava giornata degli Australian Open 2020 di tennis. Sul cemento del Melbourne Park godremo di un grande spettacolo con i match degli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile e di quella bassa del draw femminile. Ad aprire il programma tra gli uomini la sfida tra Monfils-Thiem. Grande spettacolo e colpi di scena sono attesi nella partita tra Medvedev e Wawrinka. Zverev è chiamato a superare l’esame Rublev. Il big match della giornata sarà di certo quello tra il tennista idolo di casa Kyrgios e il numero uno del mondo Nadal. In campo femminile il programma odierno sarà aperto da Mertens-Halep. A seguire Kontaveit-Swiatek e Muguruza-Bertens e in chiusura Kerber-Pavlyuchenkova. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport ... oasport

