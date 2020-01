Audi elettrizza Kitzbühel (Di lunedì 27 gennaio 2020) Audi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelAudi elettrizza KitzbühelPer la 18esima volta, Audi è stato title sponsor della Audi FIS Ski World Cup, il cui evento di punta della stagione si è tenuto a Kitzbühel lo scorso fine settimana (dal 24 al 26 gennaio). In qualità di partner, il brand ha promosso la famosa gara dell’Hahnenkamm (HKR) come «Kitz Electrified», con numerose attività incentrate sul tema della mobilità elettrica. «HKR» quest’anno ha celebrato un anniversario speciale: la competizione di Hahnenkamm si è tenuta per l’80esima volta. Anno dopo anno, circa 100mila spettatori affollano Kitzbühel per assistere alle gare maschili nel Super ... vanityfair

Audi elettrizza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Audi elettrizza