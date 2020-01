Al Bano e Romina Power, retroscena su Sanremo: cos’è successo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Al Bano e Romina, rivelazione sul Festival di Sanremo. Broccoli: “Hanno vinto cantando in playback” A Sanremo 2020 mancano ormai pochissimi giorni dall’inizio ed ovviamente in moltissime trasmissioni della Rai si parla molto di questo evento. Oggi, 27 gennaio, Umberto Broccoli ne ha parlato anche ai Fatti Vostri rivelando un curioso retroscena. Nello specifico si parlava delle varie edizioni del Festival in cui in ogni edizione c’era qualche stranezza e nel Sanremo del 1984 il retroscena riguarda la vittoria di Al Bano e Romina con il brano Ci Sarà, brano che però la nota coppia ha cantato interamente in playback. Umberto Broccoli ha infatti dichiarato: “Signori, non c’era l’orchestra ed i cantanti contavano tutti in playback, per non sbagliare, per non esporre le case discografiche ai rischi…” Nel tempio della musica, quindi ... lanostratv

zazoomnews : Al Bano e Romina un’incredibile rivelazione fa impazzire i fan - #Romina #un’incredibile #rivelazione… - zazoomblog : Al Bano e Romina colpo di scena: “Non ci siamo mai lasciati” - #Romina #colpo #scena: #siamo - Rossell27256059 : @IlPaoloGiordano @SanremoRai @iricchiepoveri Sarà nostalgico per voi cinquantenni.... I giovani tra Al bano e Romin… -