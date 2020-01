10 film con le peggiori epidemie virus (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tutto inizia con un virus fuori controllo e finisce, solitamente, con apocalissi, sopravvivenza, mutanti e buon cinema: ecco la nostra lista dei 10 film con le peggiori epidemie virus. Con le ultime preoccupanti notizie che provengono dal mondo su virus, infezioni ed epidemie che si espandono per i continenti, i nostri lettori più smaliziati avranno sicuramente ricordato le notti trascorse davanti alla tv guardando film apocalittici di genere epidemico. Quanto ci piace e ci aiuta il cinema horror, capace di spaventarci e, allo stesso tempo, esorcizzare le nostre paure. Ecco 10 film con le peggiori epidemie virus, da rivedere o scoprire per fare come il dottor Stranamore e smettere di preoccuparci o quantomeno per arrivare preparati al prossimo futuro e sapere come comportarci al meglio durante il contagio più ... movieplayer

LaStampa : Una serata con un capolavoro di Steven Spielberg. - repubblica : #20gennaio 1920 - Cento anni fa nasceva il maestro del cinema #FedericoFellini. Regista, sceneggiatore, fumettista… - juventusfc : THE MOVIE ?? JUVE-NAPOLI Risaliamo sulla giostra di emozioni con il film della partita d'andata ?? -