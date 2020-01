Vecchi farmaci con proprietà antitumorali: la scoperta inaspettata (Di domenica 26 gennaio 2020) Alcuni farmaci creati e utilizzati per curare diversi tipi di malattie vantano delle inaspettate attività antitumorali. Cancro: siamo tutti diversi di fronte alla malattia Cancro: siamo tutti diversi di fronte alla malattia. Ecco quali sono i fattori maggiormente determinanti. A suggerirlo è un nuovo studio condotto su più di 4000 molecole e su 578 cellule di tumori, dal quale è emerso che svariati farmaci non oncologici possono uccidere alcune cellule tumorali, senza influenzare quelle sane. Lo studio è stato pubblicato sulle pagine della rivista Nature Cancer, ed ha preso in esame 24 diversi tipi di cancro.Gli autori hanno scoperto che 49 farmaci non antitumorali sono stati in grado di uccidere alcune cellule tumorali. Questi farmaci sono già stati approvati dalla FDA americana, e includono quelli per il diabete, per ... blogo

AretimPolitics : @metiu I morti sono tutti vecchi o con patologie particolari già da prima. In compenso oggi è stato annunciato il p… - CarloUlivi : @MariaLuisaBor16 @MariangelaErcu3 Dopo che gli strozzini banchieri, hanno ridotto alla fame i greci, ammazzato bamb… - malatinvisibili : TUMORI – SCOPERTE INASPETTATE PROPRIETÀ ANTITUMORALI IN 49 ‘VECCHI’ FARMACI. #comitatoimalatiinvisibili… -