Tuttosport: Mertens dovrebbe trovare l’accordo per il rinnovo (Di domenica 26 gennaio 2020) Quella che si sta per concludere, scrive Tuttosport, è la sessione di mercato di gennaio in cui il Napoli ha speso di più, anche più di quando lottava per lo scudetto Questo mercato invernale sarà per De Laurentiis il preludio alla grande rivoluzione estiva. Cambierà tutto (o quasi) e gran parte dell’ossatura che aveva conteso lo scudetto alla Juve sarà smantellata. Si partirà da quelli in scadenza di contratto che ancora non hanno trovato l’intesa per il rinnovo, Callejon capofila. Lo spagnolo non ha accettato la proposta di rinnovo e guarda in Spagna per il futuro. Nella stessa situazione anche Mertens, ma con il belga l’epilogo potrebbe essere diverso Alla fine potrebbe essere trovata una soluzione favorevole a tutti, anche perché il desiderio di Mertens è di chiudere la carriera con il Napoli, per poi restare in azzurro anche dopo, con un ruolo da dirigente. E non ... ilnapolista

