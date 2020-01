Tendenza meteo: piogge e nevicate in abbondanza o no? I modelli (Di domenica 26 gennaio 2020) Il maltempo di questi giorni è considerabile come una svolta meteo oppure no? Diciamo "nì": innanzitutto, in questo weekend e a cavallo di martedì e mercoledì arriveranno diverse perturbazioni, non propriamente organizzate, ma capaci di dare piogge e nevicate piuttosto corpose, la prima in Appennino settentrionale, la seconda sulle Alpi. Situazione in questi giorni. L'ultima fase meteo davvero piovosa risale ancora a fine dicembre e il maltempo di metà gennaio è stato solo una breve parentesi in un mare di alte pressioni.Adesso la musica potrebbe cambiare IN PARTE, perché nelle tendenze meteo a lungo termine ritornerebbero, ancora una volta, gli anticicloni. Lungo termine: qualche fronte più attivo, ma non abbastanza da decretare una svolta totale. I lettori più attenti avranno notato che abbiamo proposto più volte le previsioni stagionali per febbraio, ... meteogiornale

TrendardNews : Nature and Science news: Tendenza METEO , FREDDO e GELO, arriveranno a FEBBRAIO o rimarranno lontani dall’Italia?… - antonelli19881 : Della serie mai una gioia ?? - ilmeteoit : #Meteo: il MEGA VORTICE POLARE condiziona un INVERNO quasi ASSENTE. Ecco la TENDENZA per il resto della STAGIONE… -