Striscione Curva A al San Paolo: “Sarri gobbo bastardo” (Di domenica 26 gennaio 2020) La Curva A ha reso capire il suo pensiero a proposito del ritorno di Sarri al San Paolo, ritorno previsto stasera per Napoli-Juventus. All’esterno della Curva, allo stadio San Paolo, è stato esposto il seguente Striscione: “Sarri gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante. Ma poi ti sei calato le mutande”. Chissà come la penseranno i “colleghi” della Curva B che esposero lo Striscione “Sarri uno di noi” il giorno di Napoli-Crotone in cui l’allenatore diede l’addio a Napoli e si inchinò. Napoli per anni ha creduto nell’eroe rivoluzionario e – come spesso le capita – non aveva minimamente intuito che era una recita persino dilettantesca. Ma Napoli ama vedere ciò che vuole e ora grida al tradimento. In realtà Sarri è un professionista e come tutti ha sempre avuto il sogno della Juventus. S maggior ragione per uno come lui, venuto dalla provincia, la ... ilnapolista

