Slittino: Rieder/Kainzwaldner conquistano il primo podio in carriera nella sprint di Sigulda! La vittoria è a 7 millesimi (Di domenica 26 gennaio 2020) In nettissima crescita nell’ultimo periodo, sempre vicinissimi alla top-3: finalmente il gran risultato è arrivato. nella sprint del doppio di Sigulda, in terra lettone, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner agguantano il primo podio della carriera nella Coppa del Mondo di Slittino: i due altoatesini chiudono secondi in una gara dall’epilogo davvero clamoroso. A vincere sono infatti i padroni di casa Putins/Marcinkevics, al primo successo nel massimo circuito internazionale. 31,713 il tempo dei baltici che, come detto, precedono gli azzurri che si fermano a soli 7 millesimi dal clamoroso colpaccio. A pari merito con gli atleti italiani ci sono i grandi favoriti di giornata: gli altri lettoni Sics/Sics, vincitori della gara classica di ieri. Completano la top-5 gli attesi tedeschi: quarti Wendl/Arlt, quinti Eggert/Benecken, le due coppie che si giocano la sfera di ... oasport

DanieleRaponi : E #Rieder - #Kainzwaldner ???? 13º L #Rieder - #Rastner ???? 15º #Nagler - #Malleier ???? 18º #Sics - #Sics ???? vincono il… - DanieleRaponi : #Nagler - #Malleier ???? 4º #Rieder - #Rastner ???? 9º #Denisov - #Antonov ???? vincono il doppio m #Lillehammer Coppa de… -