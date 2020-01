Sanremo, i Ricchi e Poveri tornano al completo - (Di domenica 26 gennaio 2020) Francesca Galici Dopo Albano e Romina, anche i Ricchi e Poveri si riuniscono sul palco del Teatro Ariston: con loro torna Marina Occhiena dopo 39 anni di lontananza dal gruppo La 70esima edizione del festival di Sanremo non può essere una delle tante. Nonostante le polemiche poco edificanti che hanno infiammato le ultime settimane, che poco hanno a che fare con la gara e con l'evento, il settantenario dev'essere un momento di grande festa e celebrazione per la kermesse canora più importante del Paese. In quest'ottica, il ritorno dei Ricchi e Poveri al completo non può che essere motivo di felicità per gli amanti della musica italiana. I Ricchi e Poveri sono uno degli storici gruppi italiani, uno di quelli che da decenni tengono alta la bandiera della musica popolare del nostro Paese nel mondo. Sono amatissimi in ogni angolo del pianeta e le loro canzoni, in svariate lingue, ... ilgiornale

