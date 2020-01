Roma violenta, esecuzione in strada: 43enne ucciso con un colpo di pistola alla testa (Di domenica 26 gennaio 2020) esecuzione a Roma, un uomo di 43 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa al Tufello. Indagano gli inquirenti per risalire ai responsabili. esecuzione in strada a Roma, dove un uomo di 43 anni è stato ucciso a colpi di pistola nella periferia della Capitale. La vittima è un 43enne di origini albanesi con precedenti. Era in stato di semi-libertà ed era uscito di casa per fare ritorno nel carcere di Rebibbia dove stava scontando la pena. Sul caso indagano gli inquirenti, che stanno scavando nel passato dell’uomo per risalire al movente e ai responsabili dell’omicidio, che ha tutte le sembianze di un regolamento di conti nel mondo della criminalità organizzata. Roma, esecuzione in strada: ucciso un uomo di 43 anni L’agguato avvenuto in via Gabrio Casati, nel quartiere Tufello, alla periferia di Roma. Intorno alle 23.00 un uomo di 43 anni è stato ucciso ... newsmondo

