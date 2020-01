Roma-Lazio 1 a 1, il derby finisce in parità come all’andata. E a decidere sono due papere dei portieri (Di domenica 26 gennaio 2020) A Roma il derby è la partita, quella che si commenta per un anno intero, che vale “come” uno scudetto. Stavolta poteva valere davvero lo scudetto, perché la Lazio di Simone Inzaghi, delle undici vittorie di fila e del secondo posto in classifica un pensierino aveva cominciato a farlo davvero. Forse per questo l’ha sentito tanto, troppo, e l’ha giocato male. Forse anche per questo, per stoppare la corsa dei rivali, la Roma l’ha dominato dal primo all’ultimo minuto, ma non l’ha vinto. Un pizzico di poca cattiveria, tanta sfortuna: l’1 a 1, reti di Dzeko e Acerbi su due papere di entrambi i portieri, sta stretto ai giallorossi, anche se frena la striscia dei biancocelesti. La Roma ha giocato con piglio e continuità. Lo richiedeva il suo ruolo di padrone di casa, lo pretendeva la tifoseria, dopo la recente striscia negativa e la brutta eliminazione in Coppa Italia, che in questo ... ilfattoquotidiano

