Roma-Lazio 1-1 diretta Calvarese concede un rigore alla Roma, ma col Var lo toglie (Di domenica 26 gennaio 2020) Va in scena questo pomeriggio alle 18 il derby di Roma, la partita che un'intera città attende per mesi e che spesso vale tutta una stagione per le compagini impegnate in campo. Roma e... ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Esecuzione in strada a Roma, ucciso un 43enne #ANSA - Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in seven consecutive Serie A games: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese… - ilfoglio_it : La “maglia nera” dello smaltimento rifiuti, e una delibera popolare. Lazio, Campania e Sicilia: le tre regioni con… -