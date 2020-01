Omicidio Luca Sacchi, le strade che potrebbe intraprendere la difesa arrivano fino alla Corte Costituzionale (Di domenica 26 gennaio 2020) Venerdì 24 gennaio la procura di Roma ha ottenuto dal Gip il giudizio immediato per il processo relativo alla morte di Luca Sacchi, il giovane personal trainer ucciso con un colpo di pistola durante una colluttazione davanti al John Cabot Pub della Capitale in quello che doveva essere uno acquisto di una grossa partita di droga. L’accusa contro la fidanzata Anastasiya Klymenyk è di detenzione a fini di spaccio, mentre su Valerio Del Grosso pende quella di Omicidio premeditato: e proprio i legali del ragazzo starebbero valutando una strada alternativa per allungare i tempi. Omicidio Luca Sacchi, le strade che potrebbe intraprendere la difesa arrivano fino alla Corte Costituzionale LEGGI ANCHE>Giudizio immediato per Anastasiya, la fidanzata di Luca Sacchi A ricostruire questo possibile scenario è il Messaggero. Dopo la notifica dell’udienza fissata al 31 marzo per il ... giornalettismo

